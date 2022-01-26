ФРС предположительно отсрочит повышение ставки до марта – СМИ

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Федрезерв США, скорее всего, воздержится от повышения ставки на заседании 25-26 января в пользу такого шага в марте.

Об этом сообщает Wall Street Journal, Reuters.

Рынок ожидает, что должностные лица в результате двухдневного заседания сигнализируют повышение учетной ставки на следующем собрании в марте. При этом ставки могут остаться на почти нулевом уровне.

ФРС также вероятно утвердит последний раунд выкупа активов и возобновит дискуссии о том, как и когда останавливать расширение своего портфеля ценных бумаг в 9 триллионов долларов.

Ранее глава ФРС заявлял, что программа выкупа активов может быть завершена к середине 2022 года.

Федрезерв снизил процентные ставки почти до нуля в марте 2020 года, когда пандемия коронавируса разрушила мировую торговлю. На таком уровне ставку планировали удерживать, пока прогнозируемая инфляция не превысит 2% и пока рынок труда до уровня максимальной занятости.

В то же время инфляция выросла до 7% по итогам 2021 года, что оказывает давление на регулятора по повышению ставок уже сейчас. В то же время уровень инфляции может отразится на количестве повышений ставки в 2022 году.

Если раньше чиновники ФРС ожидали до 3-х повышений ставки, то сейчас большинство прогнозируют не менее 4 таких решений.

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Напоминаем:

Потребительские цены в США выросли за 2021 год на 7% - больше всего с 1982 года, прежде всего в результате цен на энергоносители и транспорт.

Федеральная резервная система США объявила о начале сворачивания антикризисной программы выкупа активов.

Повышение ставок ведущими центробанками уменьшает "аппетит" инвесторов к риску. Как следствие, инвестиции в развивающиеся страны (к которым относится и Украина), станут дороже, ведь доходность по государственным заимствованиям рассчитывается как ставка по казначейским обязательствам США "плюс" премия за риск.

Экономическая правда