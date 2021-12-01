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У 2022 році розпочнемо "Велику термомодернізацію" – Зеленський

Середа, 1 грудня 2021, 10:45
 
unsplash

Президент Володимир Зеленський заявив, що у 2022 році розпочнеться "Велика термомодернізація", яка, за його словами, дозволить застрахуватись від подальшого росту цін на енергоресурси і "вперше отримати справжню енергетичну незалежність".

Про це він сказав у посланні Верховній Раді.

"Енергетична криза, обмеження в електропостачанні, значне зростання тарифів. Вперше – це не про Україну. Це реалії усього світу, пропри які нам вдалось зберегти стабільність в енергетиці, стримати зростання цін на житлово-комунальні послуги, а ціни на електроенергію для населення – навіть знизити", - додав глава держави.

Нагадаємо:

Програма енергоефективності у наступному році стане частиною "Великого будівництва", уряд затвердив постанову, яка дозволить залучити 25 млн євро на заходи з енергоефективності у 2 містах.

В Україні розробляється програма щодо термомодернізації на декілька тисяч багатоповерхівок, яка коштуватиме близько 100 млрд грн найближчі три роки.

Економічна правда

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енергетика енергоефективність Зеленський

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