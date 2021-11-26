Президент анонсував програму енергоефективності у 100 мільярдів

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В Україні розробляється програма щодо термомодернізації на декілька тисяч багатоповерхівок, яка коштуватиме близько 100 млрд грн найближчі три роки.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час пресбрифінгу 26 листопада.

Він зауважив, що в Офісі президента та Міністерстві економіки вже працевлаштовані спеціалісти, які займатимуться суто цією реформою. Її мета – зменшити споживання газу на тлі загрози з боку російського газогону "Північний потік-2", що може спричинити державі мільярдні збитки.

"Реформа для держави буде коштувати 300 млрд грн щодо всіх багатоповерхівок коштуватиме. Це все, що ми маємо зробити – школи, комунальні підприємства. Це складна реформа, таких обсягів ніколи не було, і таких грошей в Україні наразі немає", – заявив Зеленський.

За його словами, наступного року і через рік планується пілотна модернізація великої кількості багатоповерхівок. "І на цьому прикладі покажемо, що ці будинки беруть газу вдвічі менше", – додав президент.

На найближчі 3 роки на програму передбачено близько 100 млрд грн витрат. Три роки – термін, який залишився до закінчення контракту з Газпромом, протягом дії якого РФ сплачує Україні за законтрактований транзит газу навіть за його фізичної відсутності.

Зеленський зауважив, що через можливе скорочення транзиту газу через Україну Росією, потрібно розробити план реалізації програми на 5 років. "Це дуже складно, ми не знаємо, чи зможемо це зробити", – додав він.

Таким чином влада хоче, аби українці споживали в межах 60% видобутку газу в Україні, а решту можна було експортувати й отримувати прибутки. Що менше споживання завдяки енергоефективності – то більше можна експортувати.

Економічна правда