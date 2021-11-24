Програма енергоефективності у 2022 році стане частиною "Великого будівництва" – Шмигаль

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Програма енергоефективності у наступному році стане частиною "Великого будівництва", уряд затвердив постанову, яка дозволить залучити 25 млн євро на заходи з енергоефективності у 2 містах

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Важливим аспектом розвитку енергетичної сфери має стати масштабна програма енергоефективності. Є позитивні результати і щодо утеплення будівель, і щодо модернізації котелень, але ці позитивні результати є скоріше точковими, а не системними.

І, відповідно, програма енергоефективності у наступному році стане частиною "Великого будівництва". У нас є декілька проєктів з міжнародними партнерами, які дозволять акумулювати достатню кількість коштів на цю програму", - сказав Шмигаль.

За його словами, у межах спільного з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) проєкту енергоефективності громадських будівель в Україні почав свою роботу координаційний комітет. Проєкт дозволить модернізувати 100 громадських будівель, шкіл, садочків і т.д.

Уряд на засіданні також затвердив постанову, яка дозволить залучити кошти від Німеччини через "Кредитну установу для відбудови" ("КfW").

За словами прем'єра, понад 25 млн євро будуть спрямовані для впровадження заходів з енергоефективності у Запоріжжі та Житомирі.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про енергетичну ефективність", прийнятий парламентом 21 жовтня 2021 року.

Економічна правда