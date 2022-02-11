Всемирный банк предоставит Украине 300 миллионов долларов на термомодернизацию городов
Всемирный банк выделит 300 млн долларов на проведение термомодернизации в украинских городах.
Об этом во время встречи договорились министр развития общин и территорий Алексей Чернышев с региональным директором Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупом Банерджи.
"Речь идет о модернизации сектора централизованного теплоснабжения, а также водоснабжения и водоотвода. Сегодня мы обсуждаем старт нового проекта - 300 миллионов долларов будут выделены на проведение энергоэффективных мероприятий в Украине", - сказал Чернышев.
"Благодаря этому городу смогут получить больше ресурсов на термомодернизацию школ, садов, систем теплоснабжения, а также обеспечение уличного освещения", - добавил министр.
В министерстве отметили, что по состоянию на конец 2021 года совместные проекты Минрегиона и Всемирного банка позволили сократить потребление природного газа более чем на 27 миллионов кубометров, выбросы углекислого газа (CO2) - более 45 тысяч тонн в год, а также сэкономить более 26 гигаватт энергии.
"Энергоэффективность критически важна для будущего Украины. И мы рады приобщаться к развитию энергоэффективной Украины. Технические процессы по подготовке к реализации нового проекта Всемирного банка по муниципальной энергоэффективности в тесном сотрудничестве с Минрегионом должны завершиться в конце весны 2022 года.
Убежден, что это поможет украинским городам снизить уровень зависимости от топливно-энергетических ресурсов и внесет вклад в амбициозные цели Украины по противодействию изменению климата", - заявил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы.
Ранее Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ по кредиту в 300 млн евро на комплексную термомодернизацию общественных зданий.
Также Минрегион подписал новые соглашения с ЕИБ и фондом "E5P" в рамках проекта "Энергоэффективность общественных зданий в Украине".
Речь идет о предоставлении гранта Украине в размере 4 млн. евро от фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (E5P), а также грантовую техническую помощь на сумму 4 млн. евро от Инвестиционной платформы соседства ЕС (NIP).
Экономическая правда
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