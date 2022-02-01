Гривня на закрытии межбанка ослабла
1 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,41 – 28,43 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США – 28,41 – 28,43 гривни;
Евро – 31,99 – 32,02 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,20 – 28,49 гривни. Евро покупают по 31,65 гривни, продают по 32,03 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,21 – 28,35 гривни, евро – 31,75 – 31,91 гривни.
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Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 32 копейки, установив его на 1 февраля на уровне 28,46 гривни.
1 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,37 – 28,39 гривни.
31 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,37 – 28,39 гривни.
Украинские активы снизились в стоимости с начала года на фоне угрозы эскалации со стороны РФ. В конце прошлой недели гривна начала возобновляться после значительного падения, возобновлялась стоимость украинских евробондов.
Как рассказали ЭП в Национальном банке, главной причиной перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.
Экономическая правда
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