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Офіційний курс гривні знову стрімко зміцнився

Понеділок, 31 січня 2022, 20:39
 
фото нбу

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 32 копійку, встановивши його на 1 лютого на рівні 28,46 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,75 грн (на 31 січня – 32,03 гривні).

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Нагадуємо:

31 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,37 – 28,39 гривні.

Попри зниження вартості українських активів ситуація на валютному ринку залишається контрольованою – регулятор не розглядає жодні валютні обмеження.

Як розповіли ЕП у Національному банку, головною причиною виникнення перекосів між попитом та пропозицією валюти у січні був психологічний чинник, пов’язаний із геополітичними подіями довкола України та реакцією на них учасників ринку.

Економічна правда

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