Гривня на закритті міжбанку зміцнилась

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31 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,37 – 28,39 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 28,37 – 28,39 гривні;

Євро – 31,74 – 31,76 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,29 – 28,58 гривні. Євро купують за 31,55 гривні, продають за 31,98 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 28,26 – 28,40 гривні, євро – 31,61 – 31,85 гривні.

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Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку, встановивши його на 31 січня на рівні 28,78 гривні.

31 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,68 – 28,70 гривні.

28 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,90 – 28,92 гривні. Курс знижувався з понеділка і 27 січня перетнув позначку у 29 гривень за долар.

28 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,68 – 28,70 гривні.

Попри зниження вартості українських активів ситуація на валютному ринку залишається контрольованою – регулятор не розглядає жодні валютні обмеження.

Як розповіли ЕП у Національному банку, головною причиною виникнення перекосів між попитом та пропозицією валюти у січні був психологічний чинник, пов’язаний із геополітичними подіями довкола України та реакцією на них учасників ринку.

Економічна правда