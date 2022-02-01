Курс валют на 1 февраля: межбанк, "черный" и наличные рынки

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1 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,37 – 28,39 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 28,31 – 28,33 гривни;

Евро – 31,86 – 31,88 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,15 – 28,44 гривни. Евро покупают за 31,53 гривни, продают за 31,97 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 28,15 – 28,27 гривни, евро – 31,54 – 31,80 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 32 копейки, установив его на 1 февраля на уровне 28,46 гривни.

31 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,37 – 28,39 гривни.

Украинские активы снизились в стоимости с начала года на фоне угрозы эскалации со стороны РФ. В конце прошлой недели гривна начала возобновляться после значительного падения, возобновлялась стоимость украинских евробондов.

Как рассказали ЭП в Национальном банке, главной причиной перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.

Экономическая правда