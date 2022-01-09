Новости выходных: инновации на СES 2022, Минсоц поощряет безработных делать бизнес

О ФЛП. Народный депутат, глава налогового комитета Даниил Гетманцев заявил, что Верховная Рада может до 1 февраля отложить штрафы для физических лиц-предпринимателей за неприменение кассовых аппаратов.

О предпринимательстве. Министерство социальной политики запустило новую бюджетную программу "Рука помощи", с 1 января 2022 безработные малообеспеченные смогут получить финансовую помощь от государства для начала собственного бизнеса.

О МВФ. Глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев предусмотривает, что следующий июньский транш МВФ Украина может получить в срок.

О газе. Нидерланды увеличили график добычи газа на закрывающемся газовом гиганте Гронинген, из-за дефицита газа в Европе и задержки строительства инфраструктурных объектов.

Об инновациях. Что интересного показали на выставке СES 2022, которая прошла с 5 по 8 января 2022 года.