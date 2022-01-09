Нидерланды увеличили норму добычи газа на проблемном предприятии

Нидерланды увеличили график добычи газа на газовом гиганте Гронинген, который поэтапно закрывается, из-за дефицита газа в Европе и задержки строительства инфраструктурных объектов.

Об этом сообщает правительство королевства, передает Интерфакс-Украина.

Ранее предполагалось, что в текущем газовом году (с октября 2021 года по сентябрь 2022 года) добыча на Гронингене составит 3,9 млрд м куб.м при обычных погодных условиях и 7,5 млрд куб. м для рока с холодной зимой. Теперь потребность в газе месторождения оценивается в 7,6 млрд кубометров для рока со средними значениями температуры воздуха.

До 1 апреля кабинет министров определит окончательно, сколько газа должно поступить из Гронингенского месторождения в этом газовом году.

Отмечается, что Нидерланды из-за шквала сейсмической активности поэтапно останавливают месторождение Гронинген. А поскольку его газ специфичен, имеет низкокалорийный состав к нему добавляют азот.

В Зюйдбруке строится азотная установка, но сроки строительства затянулись из-за вспышки коронавируса.

Если, согласно предварительному плану, остановить добычу на месторождении планировалось с апреля 2022 года, то теперь, по оценке Национального газотранспортного оператора Gasunie Transport Services, добыча может быть прекращена не ранее третьего квартала 2023 года.

"Главная причина продолжения работы месторождения – задержка ввода азотной станции в Зюйдбруке. Это означает, что будет не хватать разбавленного высококалорийного газа для текущих поставок потребителям и заполнения разбавленным газом подземных хранилищ.

Вторая причина связана с увеличением спроса на газ со стороны Германии – ФРГ запросила дополнительные поставки 1,1 млрд куб. м газа Гронингена для покрытия своих нужд. Меры по энергосбережению в Германии оказались менее эффективными, чем ожидалось", - передает издание правительства.

Напоминаем:

Цены на газ в Европе начали резко расти осенью текущего года. К 21 декабря цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах побила исторический рекорд и достигла 2194 долл за 1 тыс. куб. м.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Россия манипулирует ценами на газ, чтобы заставить Европейский Союз пойти на уступки в вопросах энергетической безопасности.