Стол-компьютер, автомобиль-хамелеон, гаджет для окраски волос: самое интересное с выставки СES

4K-телевизор на квантовых точках

Корпорация Sony анонсировала 55- и 65-дюймовую флагманскую модель Bravia XR A95K телевизора с OLED-дисплеем на квантовых точках — с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц. Стоимость продукта пока неизвестна, но выпустить в продажу его планируют в 2022 году.

Благодаря квантовым технологиям экран лучше передаёт цвета, обладает расширенными углами обзора и транслирует изображение "на 200% ярче, чем стандартные телевизоры".

А "умный" процессор Cognitive Processor XR изменяет глубину изображения в зависимости от того, на какой точке сфокусирован зрительский взгляд. А также поддерживает автоматическую калибровку HDR при подключении консоли PlayStation 5.

Sony

Бокс в VR

Liteboxer VR работет с Oculus Quest 2. Компания, которая продает физическую подушку, с которой вы можете боксировать дома представляет VR-версию. Вы боксируете с виртуальной площадкой перед собой, и вам нужно набирать определенные очки с правильным интервалом, чтобы набрать больше очков.

Есть также живой тренер, который поможет вам поддерживать форму, и лицензионная поп-музыка. Приложение стоит 19 долларов в месяц, но есть семидневная бесплатная пробная версия.

LITEBOXER

Покраска волос в домашних условиях

Компания L’Oreal представила устройство Colorsonic, с которым можно красить волосы в домашних условиях. По заявлению компании, ColorSonic может смешивать краски и наносить их на волосы равномерно. Цена пока неизвестна, а сам гаджет ожидается через год.

L’Oreal

Автомобиль-хамелеон BMW

Немецкий производитель BMW показал проект электрического кроссовера iX Flow с кузовом, цвет которого можно изменить одним нажатием кнопки. Сменить окрас машины с черного на белый или серый помогают технологии электронных чернил E Ink. На них же работают карманные цифровые "читалки" такие как в PocketBook.

Как полагают в компании, в будущем функция избавит автомобилистов от необходимости тратить деньги и время на перекраску кузова в сервисе, а также позволит сократить потребление энергии летом.

Например, вместо того чтобы постоянно включать кондиционер в жаркое время в тёмной машине, можно сменить цвет транспорта на белый — он лучше отражает солнечные лучи.

Стол-компьютер от Razer

Разработчик игрового оборудования Razer показал концепцию Project Sophia — геймерский стол со встроенным ПК, большим OLED-экраном на 65 или 77 дюймов и подсветкой.

Столешница будет состоять из 13 электронных модулей на магнитах, которые пользователь сможет расположить по своему усмотрению за считанные секунды.

Среди них датчик температуры процессора, значки для быстрого запуска приложений, чат, календари, аудиомикшеры, планшеты и подогреватель для кружки.

Информации о старте продаж пока нет.

Razer

Огромный гибкий OLED-экраном в ноутбуке от ASUS

Компания ASUS представила Zenbook 17 и 14 Fold OLED. В "развернутом" виде устройство можно использовать в качестве планшета, повернув его в горизонтальное положение и подключив к нему беспроводную клавиатуру — в качестве компьютера.

Zenbook 14 OLED с символами из азбуки Морзе. Обе получили 14-дюймовые OLED-панели с соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 90 Гц. Но второй, в отличие от аналога, выдерживает вибрации от 20 до 2000 Гц и способен работать при температуре от -24°C до 61°C.

Zenbook 17 Fold со сгибающимся экраном, веб-камерой, автокоррекцией цвета и четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos. Его можно использовать как планшет, запустив виртуальную клавиатуру, или как монитор — подключив подсоединяемую Bluetooth-версию. В "планшетном" виде диагональ дисплея составляет 17,3 дюйма, а в согнутом — 12,5 дюймов.

Все три модели обещают выпустить во втором квартале 2022 года.