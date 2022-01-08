Глава финкомитета полагает, что следующий транш МВФ Украина может получить вовремя

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Глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев полагает, что следующий июньский транш МВФ Украина может получить в срок.

Об этом он заявил на Эспрессо.TV.

По его словам, у Украины есть все шансы выполнить все структурные маяки и получить последний транш Международного валютного фонда по действующей программе в июне. "Я предполагаю, что следующий июньский транш мы получим, возможно, своевременно", - сказал он.

Он добавил, что поскольку Украина прошла годы пиковых выплат по госдолгу в 2020 и 2021, есть возможность задуматься о переходе на финансирование госбюджета без поддержки МВФ.

"Хотелось бы все же рассмотреть возможность и провести дискуссию о новой программе, а не прыгать в нее с головой. Возможно и будет возможность до конца года пройти без МВФ, следующий год пройти без Фонда, а дальше уже смотреть на ситуацию с публичными финансами", – резюмировал Гетманцев.

Напоминаем:

Аналитики по вопросам корпоративного управления заявили, что Правительство не выполнило обязательства по обновленному меморандуму с МВФ о продаже по меньшей мере трех крупных ГП до конца декабря 2021 года.

Международный валютный фонд завершил первый пересмотр программы stand-by и согласовал выделение Украине второго транша в 700 млн долларов.

Украина и Международный валютный фонд 18 октября достигли согласия на уровне персонала по первому пересмотру программы Stand-By.