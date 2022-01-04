НБУ определил курс гривни на первый рабочий день января

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Национальный банк ослабил официальный курс гривны по отношению к доллару на 7 копеек, установив его на 4 января на уровне 27,28 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,92 грн (на 30 декабря – 30,78 гривни).

Напоминаем:

30 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,21 – 27,23 гривни.

30 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,31 – 27,33 гривни.

Экономическая правда