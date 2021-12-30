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Курс валют на 30 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки

Четверг, 30 декабря 2021, 11:20
 
фото: нбу

30 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,21 – 27,23 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 27,25 – 27,27 гривни;

Евро – 30,80 – 30,82 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,09 – 27,30 гривни. Евро покупают по 30,50 грн, продают по 30,90 грн.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,15 – 27,27 гривни, евро – 30,54 – 30,76 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 30 декабря на уровне 27,21 гривни.

29 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,17 – 27,19 гривни.

29 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,21 – 27,23 гривни.

Экономическая правда

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