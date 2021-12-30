Гривня на валютных торгах снова снизилась
Четверг, 30 декабря 2021, 17:40
30 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,31 – 27,33 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США – 27,31 – 27,33 гривни;
Евро – 30,96 – 30,98 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 30 декабря на уровне 27,21 гривни.
30 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,21 – 27,23 гривни.
Экономическая правда
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