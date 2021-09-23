В УЗ рассказали, когда Deutsche Bahn предоставит рекомендации по модернизации пассажирских перевозок

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Специалисты Deutsche Bahn E & C начали работу над проектом усовершенствования пассажирских перевозок в Украине - ожидается, что Deutsche Bahn E & C предоставит проект отчета по рекомендациям к концу этого года.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что по итогам первой недели работы специалисты УЗ и Deutsche Bahn Engineering & Consulting создали проектные группы по 3 направлениям:

разработка бизнес-плана пассажирских перевозок;

внедрение системы финансирования перевозок пассажиров

поддержка закупки пассажирского подвижного состава.

В УЗ добавили, что состоялась вступительная встреча координационного комитета проекта с участием и.о. председателя правления Укрзализныци Александра Камышина, представителей наблюдательного совета общества, Мининфраструктуры и Минфина.

"Deutsche Bahn E & C получил все необходимые документы и наработки АО "Укрзализныця", которые необходимы для реализации проекта.

Также определен план работы проектных групп, уточнены детали технического задания для консультанта и определены первоочередные приоритеты работы", - говорится в сообщении.

В УЗ добавили, что специалисты Deutsche Bahn E & C представили первые результаты анализа технических требований к электропоездов, которые будут закупаться для проекта Kyiv City Express.

"Немецкие специалисты также определили ключевые элементы бизнес-плана пассажирских перевозок и озвучили первые наработки модели предоставления услуг пассажирам.

Их в течение октября обсудят представители Deutsche Bahn E & C, АО "Укрзализныця" и представители профильных министерств", - добавили в компании.

Напомним:

"Укрзализныця" и Deutsche Bahn Engineering & Consulting заключили договор о консалтинге в сфере пассажирских перевозок - в случае успешного сотрудничества уже в 2022 году немцы могут взять в управление эти перевозки.

Экономическая правда