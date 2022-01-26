Новости 26 января: выплаты вакцинированным распространят на "коммуналку", штрафы ФЛП за кассовые аппараты отсрочат

О 1000 за вакцинацию. Программу выплат вакцинированным украинцам "єПідтримка" хотят расширить и разрешить тратить средства на образовательные и коммунальные услуги.

О кассовых аппаратах. В Раде зарегистрируют законопроект, которым хотят освободить ФЛП от штрафов по использованию кассовых аппаратов до конца 2022 года.

Об электронном билете. Верховная Рада поддержала за основу законопроект, приравнивающий электронный билет в городском электрическом и автомобильном транспорте к бумажному.

О кибератаке. Госспецсвязи опубликовало часть расследования кибератаки на правительственные сайты 14 января, в котором говорится, что для уничтожения данных использовали по меньшей мере две программы.

О Wizz. Компания Wizz Air предупредила, что в краткосрочной перспективе цены на билеты возрастут из-за увеличения производственных затрат, цен на топливо, зарплат и нормативных изменений.

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Главный подозреваемый в "деле Порошенко" Сергей Кузяра о роли Медведчука и пятого президента в угольных схемах

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