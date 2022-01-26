"Тысячу за вакцинацию" можно будет потратить на образование и коммуналку – Шмыгаль

фото с сайта єпідтримка

Программу выплат вакцинированным украинцам "єПідтримка" хотят расширить и разрешить тратить средства на образовательные и коммунальные услуги.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что уже более 7,5 млн украинцев подали заявки на получение выплат. При этом 1,7 млрд грн уже израсходовано.

В дальнейшем правительство планирует расширить программу на подростков с одновременным добавлением к направлениям возможных расходов на образовательные услуги, отметил Шмыгаль. Планируется также расширить программу на коммунальные услуги.

Напоминаем:

Украинцы, которые сделают бустерную, третью дозу прививки от коронавируса получат через портал "Дія" еще 500 гривень в рамках программы "єПідтримка".

Минсоцполитики совместно с Минцифры работают над расширением программы "єПідтримка", чтобы позволить вакцинированным людям с инвалидностью первой группы потратить тысячу гривен помощи от государства на лекарства.

С 24 января вакцинированные граждане в возрасте от 60 лет смогут использовать 1000 гривен по программе єПідтримка на покупку лекарств, в том числе онлайн.

Экономическая правда