Установивших кассовые аппараты ФЛП хотят освободить от штрафов на год

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В Раде зарегистрируют законопроект, которым хотят освободить ФЛП от штрафов по использованию кассовых аппаратов до конца 2022 года.

Об этом спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в зале ВРУ 26 января, глава Налогового комитета Данило Гетманцев в кулуарах Рады.

Стефанчук заявил, что законопроект зарегистрируют в Раде до конца дня 26 января. А именно, физлиц-предпринимателей, для которых использование кассовых аппаратов (РРО) обязательно с 1 января, не будут штрафовать за нарушения до конца года.

Единственное условие – установить РРО или ПРРО (программные РРО) до 1 февраля 2022 года.

Гетманцев объяснил, что он уже внес соответствующую поправку. По его словам, осталось несколько тысяч таких ФЛП.

"Это будет такой адаптационный период для всех, кто установил в этот период РРО и ПРРО", - добавил он.

Гетманцев также подчеркнул, что никаких переговоров по отмене или отсрочке системы не может быть.

Читайте больше в статье ЭП: Часть ФЛП обязывают с 1 января пользоваться кассовыми аппаратами: как их выбрать. Инструкция

Напоминаем:

Народный депутат, глава налогового комитета Даниил Гетманцев заявил, что Верховная Рада может до 1 февраля отложить штрафы для физических лиц-предпринимателей за неприменение кассовых аппаратов.

С 1 января 2022 года вступает в силу закон, согласно которому использование кассовых аппаратов станет обязательным для ФЛП, производящих расчетные операции.

Бизнес, получающий деньги от конечных покупателей в форме наличных, жетонов, талонов или расчетов с использованием банковских карт и других платежных систем, совершающий расчетные операции должен использовать кассовые аппараты.

Сумма штрафа за нарушение применения РРО зависит от количества незаконных расчетно-кассовых операций: первая – 100% от суммы чека, вторая и последующие – 150% от суммы чека.

В Украине зарегистрировано около 2 млн ФЛП, из которых 1,5 млн работают по упрощенной системе налогообложения. По оценкам ГНС, кассовый аппарат понадобится 10% или 150 тыс. предпринимателей, из которых более 50 тыс. уже используют РРО.

Экономическая правда