Угроза эскалации: украинские евробонды снова упали, иностранцы продают ОВГЗ

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Котировки украинских еврооблигаций и ВВП-варрантов резко упали в понедельник, 24 января, и продолжили падение на торгах на следующий день.

Об этом известно из данных Bloomberg Terminal, опубликованных Интерфакс-Украина.

После того, как украинские евробонды частично восстановились на прошлой неделе, в понедельник котировки стремительно снизились.

Короткие бумаги с погашением в сентябре 2022 года 24 января достигли доходности в 26,62%, хотя только 19 января возобновились до 18,33%. При этом их стоимость снизилась на 3,7%.

Котировки упали по всем выпускам украинских евробондов, больше всего - со сроком погашения в ближайшие три года, а также в 2029 году (-3,99%), 2032 году (4,4%) и 2033 году (-4,35%).

Доходность и цена еврооблигаций – взаимообращены. Чем меньше цена, по которой новый инвестор выкупит обязательства, тем больше разница будет между ней и конечной выплатой на момент погашения.

Украинские ВВП-варанты на закрытии торгов 24 сентября торговались за 68,2% от номинальной стоимости.

Во вторник, 25 января, кратчайшие бонды с погашением в сентябре смогли несколько восстановиться: их доходность уменьшилась до 25,8%. Однако по всем остальным выпускам падение углубилось.

Больше всего во вторник потеряли украинские варранты, которые за сутки снизились в цене на 1,5% и котируются за 66,69% номинальной стоимости.

К 18:00 по Киеву доходность бумаг с погашением в 2023 году составляет 16,22%, в 2024 году – 16,795%.

"Длинные" бумаги имеют доходность около 10-12%. К примеру, для бондов с погашением в 2027 году она составляет 11,675%, а в 2033 году – 0,517%.

Процесс сопровождается дальнейшим выходом нерезидентов из украинских гособлигаций. С пятницы, 21 января, портфель ОВГЗ в собственности иностранцев сократился еще на 0,81 млрд. грн. Их доля в общей структуре составляет 7,95%.

Такая доходность для внешних заимствований очень высока и будет следствием проблемы для Украины при привлечении средств на внешних рынках. Инвесторы не уверены, сможет ли Украина рассчитаться по своим долгам, поэтому хотят иметь больший процент, чем берут на себя риск.

В частности, накануне директор департамента открытых рынков Нацбанка Алексей Лупин заявил, что Украина в результате стрессовой ситуации на рынке внешних заимствований временно утратила возможность привлекать внешний капитал.

В то же время выход нерезидентов из ОВГЗ в значительной степени способствует усилению напряжения на валютном рынке.

Панические настроения на рынках усилились на фоне новостей о том, что Госдеп США отдал приказ эвакуироваться из Украины родственникам своих дипломатов, а действующих сотрудников эвакуацию сделал добровольной. На аналогичный шаг пошла Великобритания.

В то же время Министр обороны США Ллойд Остин привел в повышенную готовность 8500 военных, учитывая продолжающееся напряжение, создаваемое РФ у границ с Украиной, для потенциального опрокидывания этих сил в Европу.

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Напоминаем:

Украинские евробонды второй день подряд начали стремительно падать в цене 13 января из-за риска полномасштабного вторжения в Украину после безрезультатных переговоров США и НАТО с Россией.

Министерство финансов на аукционе 25 января продало облигаций внутреннего займа на сумму 2,846 млрд грн: на 2,842 млрд – 3-месячные облигации и лишь на 4 млн – 1,5 годовые.

При этом ставки по трехмесячным бумагам подняли сразу на 55 б.п.

Дана Гордийчук, ЭП