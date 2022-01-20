Іноземці продовжують активно продавати українські держоблігації

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Нерезиденти скорочують портфель гривневих держоблігацій, від початку січня – на 6,2 млрд грн.

Про це повідомив заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук в ході пресбрифінгу з монетарної політики 20 січня.

Він окреслив динаміку іноземних інвестицій в Україну на тлі загрози з боку РФ. Щодо прямих іноземних інвестицій (ПІІ) Ніколайчук зазначив, що, за оперативними даними, великих потоків по цій компоненті не відбувається.

За його словами, зазвичай ПІІ – найстійкіша компонента платіжного балансу країни, і навіть у найбільш несприятливі часи переважно спостерігається призупинка припливу цих інвестицій в країну.

"Але це точно не чинник який посилює ситуацію на валютному ринку наразі", – зауважив він. НБУ враховує вплив ескалації інформаційного поля на інвестиційні процеси в Україні у подальшому.

Водночас найбільшого впливу зазнали портфельні інвестиції, котрі є однією з найбільш волатильних статей фінансового рахунку платіжного балансу.

"І якщо говорити про ті портфельні інвестиції, які найбільше мають значення для нашого ринку, вкладення нерезидентів в ОВДП, то вони значною мірою посприяли посиленню цієї напруги на ринку", – наголосив Ніколайчук.

Наприклад, за перші 18 днів січня нерезиденти скоротили портфель гривневих ОВДП на 6,2 млрд грн. Переважно це відбулося через продаж паперів на вторинному ринку на 4,8 млрд грн. Ще 1,7 млрд грн було погашено в рамках планової амортизації цих паперів Мінфіном, додав посадовець.

Психологічний фактор на тлі загрози з боку РФ впливає не лише на курс. ЕП детально розповідала про це: Українські активи та гривня стрімко падають на тлі загрози РФ: які наслідки?

Нагадуємо:

Курс гривні почав значно слабнути від початку року внаслідок загрози з боку РФ – на понад гривню за долар за три тижні.

Як наслідок, Національний банк протягом тижня 10-14 січня продав на міжбанківському валютному ринку 330,7 млн доларів. Від початку року було продано 430,7 млн доларів.

Національний банк ухвалив рішення підняти облікову ставки на 1 в.п. до 10% - НБУ продовжуватиме цикл посилення монетарної політики й готовий діяти рішуче в разі подальшої реалізації проінфляційних чинників.

Економічна правда