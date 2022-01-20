Украина временно потеряла доступ к внешним заимствованиям – НБУ
Украина в результате стрессовой ситуации на рынке внешних заимствований временно потеряла возможность привлекать внешний капитал.
Об этом во время пресс-брифинга по монетарной политике рассказал директор департамента открытых рынков Нацбанка Алексей Лупин.
Он отметил, что как на внешних рынках, так и на внутренних произошел рост премии за риск украинских ценных бумаг.
"Причем на внешних рынках доходность украинских ОЗДП достигла стрессовых уровней, двуночных. И, к сожалению, временно Украина потеряла доступ к внешним рынкам капитала", – рассказал Лупин.
По его словам, внутренний рынок значительно лучше пережил эти события – 19 января наблюдались пиковые ставки на вторичном рынке облигаций внутреннего госзайма со ставкой 16-17%.
"Если сравнивать с мартом 2020 года, там были пиковые соглашения на вторичном рынке гособлигаций со ставкой 20-25%", - добавил он.
Лупин подчеркнул, что поэтому рациональному инвестору, который хочет купить ОВГЗ, нет смысла участвовать в первичных аукционах.
"Значительно дешевле купить на вторичном, но мы считаем, что это временное явление и после деэскалации доходности сравняются на вторичном и первичном рынке. И соответственно, Минфин сможет привлекать гривну на аукционах", – пояснил он.
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Напоминаем:
В среду, 19 января, котировки украинских облигаций внешнего госзайма возобновили рост после нескольких дней значительного падения. Котировки выросли по всем выпускам украинских еврооблигаций и ВВП-варрантов. Лучшие показатели наблюдаются у "длинных" бумаг.
Министерство финансов 18 января продало облигаций внутреннего займа на сумму 4,15 млрд грн, однако почти не смогло привлечь гривневых займов. Из всей суммы долларовых облигаций было продано на 4 млрд грн в эквиваленте.
Ставки по коротким бумагам оборотом в 3 месяца составили 11,99%.
Дана Гордийчук, ЭП
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