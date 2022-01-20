Украина временно потеряла доступ к внешним заимствованиям – НБУ

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Украина в результате стрессовой ситуации на рынке внешних заимствований временно потеряла возможность привлекать внешний капитал.

Об этом во время пресс-брифинга по монетарной политике рассказал директор департамента открытых рынков Нацбанка Алексей Лупин.

Он отметил, что как на внешних рынках, так и на внутренних произошел рост премии за риск украинских ценных бумаг.

"Причем на внешних рынках доходность украинских ОЗДП достигла стрессовых уровней, двуночных. И, к сожалению, временно Украина потеряла доступ к внешним рынкам капитала", – рассказал Лупин.

По его словам, внутренний рынок значительно лучше пережил эти события – 19 января наблюдались пиковые ставки на вторичном рынке облигаций внутреннего госзайма со ставкой 16-17%.

"Если сравнивать с мартом 2020 года, там были пиковые соглашения на вторичном рынке гособлигаций со ставкой 20-25%", - добавил он.

Лупин подчеркнул, что поэтому рациональному инвестору, который хочет купить ОВГЗ, нет смысла участвовать в первичных аукционах.

"Значительно дешевле купить на вторичном, но мы считаем, что это временное явление и после деэскалации доходности сравняются на вторичном и первичном рынке. И соответственно, Минфин сможет привлекать гривну на аукционах", – пояснил он.

Психологический фактор на фоне угрозы со стороны РФ оказывает влияние не только на курс. ЭП подробно рассказывала об этом: Украинские активы и гривня стремительно падают на фоне угрозы РФ: каковы последствия?

Напоминаем:

В среду, 19 января, котировки украинских облигаций внешнего госзайма возобновили рост после нескольких дней значительного падения. Котировки выросли по всем выпускам украинских еврооблигаций и ВВП-варрантов. Лучшие показатели наблюдаются у "длинных" бумаг.

Министерство финансов 18 января продало облигаций внутреннего займа на сумму 4,15 млрд грн, однако почти не смогло привлечь гривневых займов. Из всей суммы долларовых облигаций было продано на 4 млрд грн в эквиваленте.

Ставки по коротким бумагам оборотом в 3 месяца составили 11,99%.

Дана Гордийчук, ЭП