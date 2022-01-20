Нацбанк поднял учетную ставку до 10%

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Национальный банк принял решение поднять учетную ставку на 1 п.п. до 10% - НБУ будет продолжать цикл усиления монетарной политики и готов действовать решительно в случае дальнейшей реализации проинфляционных факторов.

Об этом сообщил во время брифинга глава НБУ Кирилл Шевченко.

Что будет происходить с инфляцией

"Реализация значительного количества проинфляционных рисков требует усиления монетарной политики НБУ для улучшения инфляционных ожиданий и обеспечения устойчивого снижения инфляции до 5%", - заявили в НБУ.

Там добавляют, что после прохождения пика осенью 2021 года инфляция снижалась, но медленнее, чем ожидалось, а фундаментальное инфляционное давление даже усилилось.

"В конце года инфляция снижалась благодаря рекордным урожаям и коррекции отдельных мировых цен на продовольствие, эффектам от укрепления гривни в предыдущие месяцы, исчерпывающей низкой базе сравнения и усилению монетарной политики.

Удерживали инфляцию также административные решения по фиксации тарифов на некоторые жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). В результате рост потребительских цен замедлился с пиковых 11% в сентябре до 10% в декабре. В то же время, скорейшему замедлению инфляции помешали переносы на стоимость товаров и услуг дальнейшего роста мировых цен на энергоносители и давление со стороны других производственных затрат бизнеса, в том числе и на оплату труда.

Также сохранялось влияние устойчивого потребительского спроса. Это, в частности, повлекло за собой дальнейший рост базовой инфляции до 7,9% на конец года", - добавили в регуляторе.

В НБУ прогнозируют, что в 2022 году инфляция замедлится, но вернется к цели 5% только в 2023 году.

Нацбанк ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%, учитывая реализацию ряда проинфляционных факторов.

"В частности, мировые цены на энергоносители будут оставаться выше продолжительного времени, чем ожидалось ранее. Это будет не только давить на производственные расходы бизнеса, но и потребовать постепенной коррекции тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Сохраняется и значительное ценовое давление со стороны стран – торговых партнеров Украины, в которых инфляция только приближается к пиковым значениям. В дальнейшем будут реализовываться вторичные эффекты роста производственных затрат бизнеса на сырье и оплату труда.

Существеннее, чем ожидалось, рост зарплат будет подпитываться повышением спроса на отечественную рабочую силу как внутри страны, так и за рубежом, а также профессионально-квалификационными диспропорциями на рынке труда", – добавили в НБУ.

Там заявляют, что "ухудшение информационного фона на фоне геополитического напряжения" в конце прошлого года сказалось на настроениях различных групп экономических субъектов и повлекло за собой девальвационное давление на гривню.

"Это в ближайшие месяцы будет формировать дополнительное ценовое давление через курсовой канал и канал ожиданий. Постепенному снижению инфляции будут способствовать усиление монетарной политики НБУ, коррекция мировых цен на сырьевые товары, влияние рекордных прошлогодних урожаев, в частности, отразится в более существенной коррекции цен на сырье, продовольствие и логистику.

Ужесточение монетарной политики Национальным банком также будет способствовать снижению фундаментального инфляционного давления", - говорится в сообщении.

Ожидается, что базовая инфляция в последующие годы замедлится около 4%.

Национальный банк будет продолжать цикл усиления монетарной политики и готов действовать решительно при дальнейшей реализации проинфляционных факторов.

В НБУ также подчеркнули, что дальнейший прогресс в сотрудничестве с МВФ является одним из основных факторов, способствующих более устойчивому экономическому развитию.

Учетная ставка будет находиться на уровне не ниже нейтрального в течение этого и в последующие годы, добавляют в НБУ.

Ключевые риски

Ключевыми рисками для прогноза остаются эскалация Россией военного конфликта и более длинный и существенный, чем ожидалось ранее, ценовой всплеск в мире, отмечают в НБУ.

Нагнетание информационного фона вокруг потенциальной военной агрессии отражается в падении стоимости украинских активов и девальвационном давлении.

Длительное сохранение геополитического напряжения может крайне негативно отразиться на ожиданиях населения, бизнеса и инвесторов. Также оно будет значительным препятствием для инвестиций в экономику и усложнит привлечение внешнего финансирования", - говорят в регуляторе.

Также значительным риском остается дальнейшее развертывание мирового инфляционного всплеска.

Появление новых вариантов коронавируса на фоне все еще недостаточного уровня вакцинации создает риск дополнительных экономических потерь в 2022 году, резюмировали в НБУ.

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам ссуды рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды. Когда инфляция и риски макроэкономической нестабильности в стране усиливаются, центральный банк должен принять меры по стабилизации. Тогда НБУ повышает учетную ставку и проводит жесткую монетарную политику. Это значит, что кредитовать уже рискованнее, поэтому цена на деньги в экономике растет. При уменьшении инфляции и улучшении макроэкономической ситуации учетная ставка обычно снижается и это влечет за собой постепенное удешевление депозитов и кредитов.

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Напомним:

В декабре Национальный банк принял решение поднять учетную ставку на 0,5% до 9%.

За 2021 год цены в Украине выросли на 10%, больше всего – на газ и электроэнергию, а также на продукты питания.

Экономическая правда