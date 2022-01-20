Новости 20 января: НБУ повысил ставку и ухудшил прогноз по ВВП

Об учетной ставке. Национальный банк принял решение поднять учетную ставку на 1 п.п. до 10% - НБУ будет продолжать цикл усиления монетарной политики и готов действовать решительно в случае дальнейшей реализации проинфляционных факторов.

О ВВП. Национальный банк ухудшил свой прогноз роста ВВП Украины в 2022 году из-за геополитической ситуации.

О заимствованиях. Украина в результате стрессовой ситуации на рынке внешних заимствований временно потеряла возможность привлекать внешний капитал.

О тарифах. Национальный банк считает, что удержание энергоносителями высоких цен на мировых рынках влечет за собой пересмотр тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

О гособлигациях. Нерезиденты сокращают портфель гривневых гособлигаций, с начала января – на 6,2 млрд грн.

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