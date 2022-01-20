НБУ намекнул, что тарифы на коммунальные услуги придется поднимать

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Национальный банк считает, что удержание энергоносителями высоких цен на мировых рынках влечет за собой пересмотр тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Так, Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%, учитывая ряд проинфляционных рисков. Прежде всего, мировые цены на энергоносители будут оставаться выше, чем ожидалось.

"Это будет не только давить на производственные расходы бизнеса, но и потребовать постепенного пересмотра тарифов на жилищно-коммунальные услуги", - заявили в регуляторе.

Именно необходимость приведения тарифов на жилищно-коммунальные услуги к экономически обоснованным уровням называют одним из главных проинфляционных рисков.

В НБУ объясняют, что одномоментное приведение тарифов к обоснованным устранит дисбалансы в энергетическом секторе, однако создаст значительное инфляционное давление и приведет к ухудшению ожиданий.

В то же время, отсрочка решений по тарифам на ЖКУ будет аккумулировать квазифискальные дисбалансы и ценовое давление в будущем. Отметим, что на этом акцентировались также в Международном валютном фонде во время первого пересмотра программы stand-by.

Среди основных направлений работы, на которых сосредоточена программа, определено уменьшение фискальных рисков от квазифискальных операций, в частности в энергетическом секторе.

Напоминаем:

В июле президент Владимир Зеленский ввел решение Совета нацбезопасности, которым поручил Кабинету Министров определить план постепенного перехода к экономически обоснованной цене на электрическую энергию с учетом социальной защиты потребителей.

Такой план должны были быть разработаны до 31 декабря 2021 года.

Экономическая правда