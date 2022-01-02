Новости выходных: 5600 заработал, завод Ярославского приостанавливается

О газовых ограничениях. Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение Кабмина об ограничении наценки на природный газ производителям "социальных" продуктов противоречит действующему законодательству, нарушает международные обязательства и приведет к ежегодному падению газодобычи.

О ДМЗ. С 1 января 2022 года металлургическая площадка Днепровского металлургического завода (в прошлом – завод имени Петровского), принадлежащий DCH Александра Ярославского, приостанавливает свою работу из-за нерентабельности продукта.

Об изменениях с 1 января. Так называемый "ресурсный" закон 5600, который направлен против олигархов и содержит нормы, влияющие на обычных украинцев вступил в силу с 1 января 2022 года.

Также с 1 января 2022 года вступает в силу закон, согласно которому использование кассовых аппаратов станет обязательным для ФЛП, производящих расчетные операции.

Кроме этого из-за вступления в силу так называемого "налога на Google" с 1 января 2022 года компания Meta добавляет 20% налога на добавленную стоимость в стоимость услуг соцсети Facebook в Украине.