"Катастрофические последствия": в ассоциации отреагировали на регуляцию цен на природный газ
Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение Кабмина об ограничении наценки на природный газ производителям продуктов питания, имеющим существенную социальную значимость, противоречит действующему законодательству, нарушает международные обязательства и приведет к ежегодному падению газодобычи.
Об этом говорится в пресс-релизе.
По их словам, принятые Кабмином постановления противоречат закону "О рынке природного газа". Также, по их словам, это решение будет означать отказ от международных обязательств в части создания единого рынка газа, в том числе Договора о создании Энергетического Сообщества и Соглашения об Ассоциации. Кроме того, они говорят, что это повлияет и на инвестиционную привлекательность.
Поэтому, по их мнению, все это приведет к ежегодному падению газодобычи, уменьшению налогов в государственный и местный бюджеты, сокращению рабочих мест в секторе и смежных отраслях.
"Опыт ведущих европейских стран, также столкнувшихся с энергетическим кризисом, свидетельствует, что они не вмешиваются в функционирование рынка природного газа и не отказываются от конкурентного ценообразования.
Вместо этого там власть идет путем поддержки населения и бизнеса: предоставляет льготы и субсидии для уязвимых домохозяйств за счет средств госбюджета, временно снижает налоги для компаний и вводит единовременные выплаты для потребителей", - говорится в ассоциации.
Там добавили, что перед решением Кабмина по ограничениям был проведен ряд встреч для поиска путей уменьшения негативного влияния аномальных скачков цен на природный газ, в результате которых был наработан прозрачный, рыночный, быстрый и понятный механизм.
"Несмотря на это, Кабинетом Министров Украины были фактически отменены все предварительные договоренности, что делает невозможным оперативное решение проблемы.
Ассоциация газодобывающих компаний призывает власти пересмотреть решение о введении ручного регулирования цены на добываемый газ", - говорится в сообщении.
В случае если мнение газодобытчиков будет проигнорировано, компании будут отстаивать свои интересы в установленном законодательством порядке.
Напоминаем:
Кабинет министров ограничил наценку при поставке природного газа производителям продуктов питания, которые имеют существенную социальную значимость.
Кабмин добавил в перечень продуктов, подорожание которых должны заранее декларировать субъекты хозяйствования, батон и подсолнечное масло. Также правительство ограничило наценку на хлеб ржано-пшеничный и батон в 10%.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров разрабатывает механизмы поддержки хлебопекарей и производителей других социальных пищевых товаров из-за роста цен на газ.
Предприятия кондитерской отрасли вынуждены приостанавливать производство части ассортимента продукции из-за рекордного роста цен на газ.
Ассоциации хлебопекарной отрасли обратились к президенту Владимиру Зеленскому и Кабмину с просьбой обеспечить "льготный" газ для стабильности производства.
Компания "Молочный альянс" заявил, что считает нецелесообразной производственную деятельность молочной отрасли из-за роста цен на энергоносители.
За неделю цена газа на украинской бирже снизилась почти на 11% – с 54,3 тыс грн до 48 тысяч гривень.
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