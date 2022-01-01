"Катастрофические последствия": в ассоциации отреагировали на регуляцию цен на природный газ

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Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение Кабмина об ограничении наценки на природный газ производителям продуктов питания, имеющим существенную социальную значимость, противоречит действующему законодательству, нарушает международные обязательства и приведет к ежегодному падению газодобычи.

Об этом говорится в пресс-релизе.

По их словам, принятые Кабмином постановления противоречат закону "О рынке природного газа". Также, по их словам, это решение будет означать отказ от международных обязательств в части создания единого рынка газа, в том числе Договора о создании Энергетического Сообщества и Соглашения об Ассоциации. Кроме того, они говорят, что это повлияет и на инвестиционную привлекательность.

Поэтому, по их мнению, все это приведет к ежегодному падению газодобычи, уменьшению налогов в государственный и местный бюджеты, сокращению рабочих мест в секторе и смежных отраслях.

"Опыт ведущих европейских стран, также столкнувшихся с энергетическим кризисом, свидетельствует, что они не вмешиваются в функционирование рынка природного газа и не отказываются от конкурентного ценообразования.

Вместо этого там власть идет путем поддержки населения и бизнеса: предоставляет льготы и субсидии для уязвимых домохозяйств за счет средств госбюджета, временно снижает налоги для компаний и вводит единовременные выплаты для потребителей", - говорится в ассоциации.

Там добавили, что перед решением Кабмина по ограничениям был проведен ряд встреч для поиска путей уменьшения негативного влияния аномальных скачков цен на природный газ, в результате которых был наработан прозрачный, рыночный, быстрый и понятный механизм.

"Несмотря на это, Кабинетом Министров Украины были фактически отменены все предварительные договоренности, что делает невозможным оперативное решение проблемы.

Ассоциация газодобывающих компаний призывает власти пересмотреть решение о введении ручного регулирования цены на добываемый газ", - говорится в сообщении.

В случае если мнение газодобытчиков будет проигнорировано, компании будут отстаивать свои интересы в установленном законодательством порядке.

Напоминаем:

Кабинет министров ограничил наценку при поставке природного газа производителям продуктов питания, которые имеют существенную социальную значимость.

Кабмин добавил в перечень продуктов, подорожание которых должны заранее декларировать субъекты хозяйствования, батон и подсолнечное масло. Также правительство ограничило наценку на хлеб ржано-пшеничный и батон в 10%.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров разрабатывает механизмы поддержки хлебопекарей и производителей других социальных пищевых товаров из-за роста цен на газ.

Предприятия кондитерской отрасли вынуждены приостанавливать производство части ассортимента продукции из-за рекордного роста цен на газ.

Ассоциации хлебопекарной отрасли обратились к президенту Владимиру Зеленскому и Кабмину с просьбой обеспечить "льготный" газ для стабильности производства.

Компания "Молочный альянс" заявил, что считает нецелесообразной производственную деятельность молочной отрасли из-за роста цен на энергоносители.

За неделю цена газа на украинской бирже снизилась почти на 11% – с 54,3 тыс грн до 48 тысяч гривень.