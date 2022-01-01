Для части ФЛП стали обязательными кассовые аппараты

С 1 января 2022 года вступает в силу закон, согласно которому использование кассовых аппаратов станет обязательным для ФЛП, производящих расчетные операции. Эта норма не касается предпринимателей, которые не проводят такие операции.

Об этом говорится в соответствующем законе.

Бизнес, получающий деньги от конечных покупателей в форме наличных, жетонов, талонов или расчетов с использованием банковских карт и других платежных систем, осуществляет расчетные операции.

Если человек купит килограмм картофеля у ФЛП и произведет безналичный расчет, это будет расчетная операция.

Если компания закажет услугу по исследованию рынка картофеля у ФЛП, это не будет считаться расчетной операцией, так как оплата будет производиться посредством банковского перевода по реквизитам и в соответствии с актом выполненных работ.

В Украине зарегистрировано около 2 млн ФЛП, из которых 1,5 млн работают по упрощенной системе налогообложения. По оценкам ГНС, кассовый аппарат понадобится 10% или 150 тыс. предпринимателей, из которых более 50 тыс. уже используют РРО.

Сумма штрафа за нарушение применения РРО зависит от количества незаконных расчетно-кассовых операций: первая – 100% от суммы чека, вторая и последующие – 150% от суммы чека.

Налоговики уполномочены проверять использование РРО и штрафовать предпринимателей в случае обнаружения нарушений.

Часть ФЛП обязывают с 1 января пользоваться кассовыми аппаратами: как их выбрать. Инструкция