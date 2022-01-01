Реклама в Facebook подорожала на 20%

Из-за вступления в силу так называемого "налога на Google" с 1 января 2022 года, компания Meta добавляет 20% налога на добавленную стоимость в стоимость услуг соцсети Facebook в Украине.

Об этом говорится в публикации ЭП.

"В соответствии с новой нормой о НДС в Украине, с 1 января 2022 года Facebook обязан взимать НДС со всех продаж рекламы в Украине.

Чтобы убедиться в том, что пользователи знают эти требования, мы разработали полезные советы, которые доступны в нашем центре поддержки", – сообщили в компании Meta.

Также действия этого закона распространяется и на Google, Apple, Microsoft, Netflix и другие корпорации. Однако о введении допплаты известно еще только от Google.

В начале декабря компания разослала пользователям своих платных услуг в Украине письмо, в котором предупредила их о подорожании сервисов в связи со вступлением в силу соответствующего закона.

Напоминаем:

3 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4184, который, в частности, обяжет интернет-гигантов, которые работают в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.

В феврале Верховная Рада приняла за основу законопроект №4184, который обяжет интернет-гигантов, которые работают в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.

Читайте подробнее: "Налог на Google" от Рады: подорожает ли для украинцев Netflix, Apple, Google и Facebook