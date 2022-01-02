Минагро подписало меморандум с производителями товаров, имеющими социальную значимость
Министерство агрополитики подписало меморандум с представителями ассоциаций, производящих товары, имеющие существенную социальную значимость. Это производители хлеба, муки, молочной продукции, подсолнечного масла, яиц и курятины.
Об этом написал министр Роман Лещенко.
"Подписание меморандума – это свидетельство того, что взаимопонимание между государством и бизнесом – компромиссные решения найдены.
Мы объединили усилия, чтобы создать благоприятные условия для производителей с целью стабилизации цены на природный газ собственной добычи на основе законности, прозрачности, честной конкуренции и социальной ответственности", - написал он.
Он добавил, что в вопросе продуктов питания должен сохраняться баланс – продовольственная безопасность, отсутствие дефицита, стабилизация цен рыночными инструментами, поддержка национального товаропроизводителя пищевой продукции в период значительных колебаний на энергоресурсы.
Напоминаем:
Кабинет министров ограничил наценку при поставке природного газа производителям продуктов питания, которые имеют существенную социальную значимость.
Кабмин добавил в перечень продуктов, подорожание которых должны заранее декларировать субъекты хозяйствования, батон и подсолнечное масло. Также правительство ограничило наценку на хлеб ржано-пшеничный и батон в 10%.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров разрабатывает механизмы поддержки хлебопекарей и производителей других социальных пищевых товаров из-за роста цен на газ.
Предприятия кондитерской отрасли вынуждены приостанавливать производство части ассортимента продукции из-за рекордного роста цен на газ.
Ассоциации хлебопекарной отрасли обратились к президенту Владимиру Зеленскому и Кабмину с просьбой обеспечить "льготный" газ для стабильности производства.
Компания "Молочный альянс" заявил, что считает нецелесообразной производственную деятельность молочной отрасли из-за роста цен на энергоносители.
За неделю цена газа на украинской бирже снизилась почти на 11% – с 54,3 тыс грн до 48 тысяч гривень.
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