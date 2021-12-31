Кабмин ограничил наценку при поставке газа производителям социальных продуктов

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Кабинет министров ограничил наценку при поставке природного газа производителям продуктов питания, которые имеют существенную социальную значимость.

Об этом говорится в постановлении №1435 от 30 декабря, которое опубликовали на Правительственном портале.

Так, правительство установило "на период действия карантина, но не дольше чем до 30 апреля 2022 года" предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи (без учета рентных платежей) на уровне не более 24% при его поставке компаниям, занимающимся производством продовольственных товаров из перечня товаров, имеющих существенную социальную значимость

В частности, речь идет о производителях муки пшеничной, молока, хлеба, яиц, курятины и подсолнечного масла.

При этом торговая надбавка за поставку природного газа собственной добычи для удовлетворения потребностей этих компаний устанавливается на уровне не выше 1%.

Напоминаем:

Кабмин добавил в перечень продуктов, подорожание которых должны заранее декларировать субъекты хозяйствования, батон и подсолнечное масло. Также правительство ограничило наценку на хлеб ржано-пшеничный и батон в 10%.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров разрабатывает механизмы поддержки хлебопекарей и производителей других социальных пищевых товаров из-за роста цен на газ.

Предприятия кондитерской отрасли вынуждены приостанавливать производство части ассортимента продукции из-за рекордного роста цен на газ.

Ассоциации хлебопекарной отрасли обратились к президенту Владимиру Зеленскому и Кабмину с просьбой обеспечить "льготный" газ для стабильности производства.

Компания "Молочный альянс" заявил, что считает нецелесообразной производственную деятельность молочной отрасли из-за роста цен на энергоносители.

За неделю цена газа на украинской бирже снизилась почти на 11% – с 54,3 тыс грн до 48 тысяч гривень.

Экономическая правда