Минэнерго назвало дату первых торгов "социальным" газом для производителей

Министерство энергетики приступило к приему заявок от производителей социально значимых продуктов на участие в торгах "льготным" газом.

Об этом ведомство сообщило в Facebook.

Ранее министерство агрополитики установило перечень в 6803 производителях товаров, имеющих существенную социальную значимость. Сейчас такими являются пшеничная мука, пастеризованное молоко, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца, птица (курица) и подсолнечное масло.

Так, производители получили возможность подать заявки на участие в торгах "льготным" газом с ограниченной торговой наценкой. Сделать это можно до 16:00 пятницы, 14 января.

Минэнерго также утвердило состав комитета по надзору за биржевыми торгами по продаже природного газа собственной добычи. Ранее правительство поддержало порядок таких торгов.

После завершения приема заявок комитет утвердит окончательный перечень компаний, допущенных к торгам, проведенным Украинской энергетической биржей 17 января в 15.00. Его опубликуют на сайте УЭБ.

Напоминаем:

Министерство агрополитики утвердило список из 6803 компаний, для которых ограничена наценка при поставке природного газа.

Кабинет министров ограничил наценку при поставке природного газа производителям продуктов питания, имеющим существенную социальную значимость на период действия карантина.

Предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи ограничили на уровне не более 24% для производителей "социальных" товаров.

Кроме того, Кабмин обязал частные газодобывающие компании до 30 апреля 2022 продавать 20% объемов газа собственной добычи на бирже (за исключением "Нафтогаза").

Экономическая правда