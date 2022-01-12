Кабмін встановив порядок торгівлі пільговим газом для "соціальних" виробників

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Уряд затвердив порядок торгівлі "пільговим" газом для 6803 виробників товарів соціального значення.

Про це відомо з засідання уряду, пресслужба Міністерства енергетики.

Згідно порядку, видобувники матимуть право самостійно формувати терміни продажу та обсяги лотів в межах 20 % від видобутку.

Механізм діятиме відповідно до закону "Про ринок природного газу" "для усунення перекосів ціноутворення та запобігання дестабілізації ринку, викликаних значним зростанням ціни газу на світових хабах".

У міністерстві вважають, що надання "пільгового" газу з обмеженою торговельною націнкою незахищеним виробникам соціально важливих товарів збалансує попит на газ із ринковою пропозицію.

За даними ЕП, перші торги можуть пройти у п’ятницю, 14 січня.

Також уряд доручив Міненерго затвердити склад комітету з нагляду за біржовими торгами з продажу газу власного видобутку.

Нагадуємо:

Міністерство агрополітики затвердило перелік із 6803 компаній, для яких обмежена націнка при постачанні природного газу.

Йдеться лише про компанії, що займаються виробництво соціально значущих продуктів. Наразі такими є пшеничне борошно, пастеризоване молоко, житньо-пшеничний хліб, курячі яйця, птиця (курка) та соняшникова олія.

Кабінет міністрів обмежив націнку при постачанні природного газу виробникам продуктів харчування, які мають істотну соціальну значущість на період дії карантину.

Граничний рівень надбавки до ціни природного газу власного видобутку обмежили на рівні не більше 24% для виробників "соціальних" товарів.

Крім того, Кабмін зобов'язав приватні газовидобувні компанії до 30 квітня 2022 року продавати 20% обсягів газу власного видобутку на біржі (за винятком "Нафтогазу").

Економічна правда