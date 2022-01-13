Новости 13 января: арест "Большевика", запуск украинского спутника
Об аресте "Большевика". Суд наложил арест на 100% уставного капитала Первого киевского машиностроительного завода (бывший "Большевик") из-за возможного злоупотребления должностных лиц Фонда госимущества во время приватизации.
Об украинском спутнике. Американская компания SpaceX успешно запустила и вывела на орбиту украинский оптический спутник Січ-2-30.
О бензине. Большие сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо, в частности, самая большая консолидированная сеть группы "Приват" повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.
О локализации. Президент Владимир Зеленский подписал закон, требующий наличия украинской составляющей во время государственных закупок продукции машиностроения.
О налоге на Google. Техгигант Apple повышает цены на приложения в App Store на 20% в силу вступления в силу закона о налогообложении электронных услуг нерезидентов.
О земле "Укрзализныци". Более 321 га земель "Укрзалізниці" несанкционированно заняли физические лица - речь идет о 460 участках, расположенных на территориях 4 региональных филиалов.
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