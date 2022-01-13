Более 320 гектаров земель "Укрзализныци" несанкционированно заняли физлица – Счетная палата

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Более 321 га земель "Укрзалізниці" несанкционированно заняли физические лица - речь идет о 460 участках, расположенных на территориях 4 региональных филиалов.

Об этом говорится в отчете об результатах аудита эффективности использования и распоряжения объектами государственной собственности в сфере железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба Счетной палаты в Facebook.

Аудиторы, в частности, обнаружили, что свыше 321 га земель "Укрзалізниці" несанкционированно заняли физические лица - это 460 участков, расположенных на территориях 4 региональных филиалов: "Одесская железная дорога", "Приднепровская железная дорога", "Юго-Западная железная дорога", "Львовская железная дорога".

"На этих землях физические лица и мелкие бизнесмены самовольно построили жилые дома, гаражи, отели, кафе, торговые павильоны. А некоторые используют под огороды и посевы.

Установить стоимость земель невозможно, поскольку с 2015 года не производилась переоценка активов", - утверждают в Счетной палате.

"Более того, во время аудита в "Укрзализныце" Счетная палата не предоставила документы о периоде и условиях, при которых произошла потеря объектов государственной собственности", - добавили в ведомстве.

"К аудиту предоставлена ​​информация о несанкционированном занятии земельных участков, находящихся в пользовании АО "Укрзализныця", преимущественно физическими лицами – 460 земельных участков общей площадью 321,4288 гектара.

Несанкционированные занятия земельных участков состоялись на территориях четырех региональных филиалов: "Одесская железная дорога" (Одесская, Кировоградская, Николаевская, Винницкая, Черкасская, Херсонская области), "Приднепровская железная дорога" (Днепровская, Херсонская, Запорожская области), "Юго-Западная железная дорога", "Львовская железная дорога" (Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Львовская области)", - говорится в отчете.

"В соответствии с данными животных на самозахваченных участках находятся жилые дома, гаражи, посевы, гостиницы, кафе, огороды, торговые павильоны и т.д. Информация о захваченных площадей предоставлена ​​только по 424 участкам (321,4288 га).

Преимущественно земельные участки заняты физическими лицами и мелким бизнесом с самопроизвольно построенными имущественными объектами.

Стоимость указанных земельных участков не установлена, поскольку Обществом скрыта от Счетной палаты их балансовая стоимость.

Справедливая (реальная) цена не может быть определена, поскольку с 2015 года переоценка активов не осуществлялась. Счетной палате отказано в предоставлении документов и информации о периоде, условия, при которых произошла утрата объектов государственной собственности", - добавили аудиторы.

Экономическая правда