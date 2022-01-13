"Налог на Google": Apple повышает цены в App Store на 20%

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Техгигант Apple повышает цены на приложения в App Store на 20% в силу вступления в силу закона о налогообложении электронных услуг нерезидентов.

Об этом сообщает AIN.UA.

Повышение цен на платформе ожидается в течение нескольких последующих дней (13-14 января). Таким образом, компания закладывает обязательную уплату налога на добавленную стоимость (20%) согласно обновленному налоговому законодательству.

В то же время цены не повысят для подписок с автоматическим обновлением, например Apple Music.

Так называемый закон о "налоге на Google" обязывает работающих в Украине интернет-гигантов платить 20% НДС в украинский госбюджет. В то же время, он убрал из законодательства норму об уплате украинцами 20% НДС за покупку рекламы у нерезидентов.

Новые нормы вступили в силу с 1 января 2022 года.

Закон начал действовать 1 января 2022, однако eBay, Amazon, Meta, Google и другие технологические компании сообщили об увеличении стоимости услуг еще в декабре 2021 года.

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Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов, принятый Верховной Радой 3 июня.

3 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4184, который, в частности, обяжет работающих в Украине интернет-гигантов, платить налоги в украинский госбюджет.