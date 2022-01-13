Зеленский подписал закон о локализации в машиностроении

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Президент Владимир Зеленский подписал закон, требующий наличия украинской составляющей во время государственных закупок продукции машиностроения (законопроект №3749).

Об этом сообщается на сайте Рады.

Отмечается, что закон возвращен с подписью президента 12 января 2021 года.

По словам соавтора закона Дмитрия Кисилевского, в первый год действия закона при закупке продукции машиностроения потребуется по меньшей мере 10% украинской составляющей, а ежегодно этот показатель будет увеличиваться на 5%, пока не достигнет 40%.

"Создание 64 тысяч рабочих мест и рост ВВП на 4,2% в среднесрочной перспективе – крайне важный эффект, который ожидается после вступления в силу закона о локализации.

Но еще важнее перезагрузка государственной промышленной политики. Поддержка закона в Верховной Раде конституционным большинством и быстрое подписание закона президентом демонстрирует, что наша промышленность имеет шанс на адекватную поддержку со стороны государства", - написал нардеп в Facebbok.

По его словам, теперь правительство должно разработать нормативную базу для применения требования по локализации во время госзакупок. Кисилевский предполагает, что на это уйдет несколько месяцев.

Напомним:

Рада приняла закон о локализации без норм, которые нарушали международные договоры и критиковались экономистами.

Закон временно, с 2022 года и на 10 лет, обязывает государственные учреждения и предприятия при публичных закупках соблюдать определенную долю украинских составляющих в предмете закупки стоимостью свыше 200 тысяч грн.

Ко второму чтению закон претерпел значительные изменения.

Так, депутаты решили вводить требования к локализации постепенно и плавно. В первый год действия закона доля made in Ukraine в товарах госзакупок должна составлять не 25-40%, как предлагалось ранее, а только 10% - независимо от объекта закупки.

Степень локализации, то есть соотношение украинских составляющих в удельном весе стоимости товара, будет расти каждый год. В 2022 году ее установят на уровне от 10%, а дальше будет прибавлять 5 п.п. ежегодно до 2028 года, когда достигнет 40%.

Будут касаться такие изменения не всех закупок, а только отдельных категорий. Среди них – трансформаторы, автомобили скорой помощи, общественный транспорт и другие транспортные средства, железнодорожные локомотивы и пассажирские вагоны, вертолеты и самолеты.

Также в окончательной версии законопроекта CPV-коды решили заменить четко прописанными названиями товаров. Это решило вопрос того, что требования к локализации могли относиться к целому ряду товаров, аналогов которых в Украине не производят.

В целом у критиков законопроекта о локализации было две основные претензии. Первая заключалась в том, что одномоментное введение требования по локализации целого спектра товаров в размере 25-40% могло привести к фактическому запрету на ввоз в Украину целого ряда товаров.

Дело в том, что CPV-коды в государственных тендерах используются не только для закупки конкретных товаров, названия которых в них указаны, но и для закупки их отдельных частей или вообще подобных товаров.

По расчетам КШЭ, фактический запрет на импорт целого ряда видов товаров, который содержался в принятом в первом чтении законопроекте о локализации, мог стоить экономике Украины 0,5% ВВП ежегодно вместо ожидаемого депутатами дополнительного роста почти на 4%.

Однако ко второй версии законопроекта товаров в перечне стало значительно меньше, и сейчас фактически "уже нельзя говорить о том, что принятие документа депутатами приведет к запрету на их импорт", - констатируют в КШЭ.

Кроме того, в начальной редакции документ нарушал взятые Украиной обязательства в рамках Соглашения об ассоциации и Всемирной торговой организации.

Вместо этого ко второму чтению из-под действия закона вывели товары и услуги, изготовленные в странах, с которыми Украина заключила международные договоры о государственных закупках. В частности, странами ЕС и ВТО.

Однако, как пишет Европейская правда, ограничения на закупку продукции машиностроения будут распространяться на Турцию, Беларусь, Россию и тому подобное, с которыми Киев не имеет таких договоров.

Экономическая правда