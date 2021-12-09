Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

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Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 10 декабря на уровне 27,10 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,68 грн (на 9 декабря – 30,77 гривни).

Ранее ЭП рассказывала о причинах ослабления курса: Гривня падает: в чем причины и каким будет курс до конца года

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 9 декабря на уровне 27,22 гривни.

9 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,12 – 27,14 гривни.

9 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,05 – 27,07 гривни.

Экономическая правда