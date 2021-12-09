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Курс валют на 9 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки

Четверг, 9 декабря 2021, 10:31
 
getty images

9 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,12 – 27,14 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:20 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 27,12 - 27,14 гривни;

Евро – 30,70 – 30,72 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,08-27,29 гривни. Евро покупают за 30,52 гривни, продают за 30,89 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 27,12 – 27,21 гривни, евро – 30,62 – 30,76 гривни.

Ранее ЭП рассказывала о причинах ослабления курса: Гривня падает: в чем причины и каким будет курс до конца года

Напоминаем:

8 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,16 – 27,18 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 9 декабря на уровне 27,22 гривни.

Экономическая правда

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