Курс валют на 9 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки
9 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,12 – 27,14 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:20 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 27,12 - 27,14 гривни;
Евро – 30,70 – 30,72 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,08-27,29 гривни. Евро покупают за 30,52 гривни, продают за 30,89 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется за 27,12 – 27,21 гривни, евро – 30,62 – 30,76 гривни.
Ранее ЭП рассказывала о причинах ослабления курса: Гривня падает: в чем причины и каким будет курс до конца года
Напоминаем:
8 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,16 – 27,18 гривни.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 9 декабря на уровне 27,22 гривни.
Экономическая правда
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