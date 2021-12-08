Гривня зміцніла до долара, але ослабла до євро
Середа, 8 грудня 2021, 19:35
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 9 грудня на рівні 27,22 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,77 грн (на 8 грудня – 30,73 гривні).
Нагадуємо:
8 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,16 – 27,18 гривні.
8 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,27 – 27,29 гривні.
Економічна правда
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