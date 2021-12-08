Всі розділи
Укр / Рус

Гривня зміцніла до долара, але ослабла до євро

Середа, 8 грудня 2021, 19:35
 
getty images

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 9 грудня на рівні 27,22 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,77 грн (на 8 грудня – 30,73 гривні).

Нагадуємо:

8 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,16 – 27,18 гривні.

8 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,27 – 27,29 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня різко зміцнилась на закритті міжбанку 8 грудня 2021, 17:25
Курс валют на 8 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 8 грудня 2021, 10:30
Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро 7 грудня 2021, 19:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!