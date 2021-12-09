Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась
9 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,05 – 27,07 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 27,05 - 27,07 гривни;
Евро – 30,57 – 30,59 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,03-27,22 гривни. Евро покупают по 30,48 гривни, продают по 30,80 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,09 – 27,16 гривни, евро – 30,51 – 30,67 гривни.
Ранее ЭП рассказывала о причинах ослабления курса: Гривня падает: в чем причины и каким будет курс до конца года
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 9 декабря на уровне 27,22 гривни.
9 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,12 – 27,14 гривни.
Экономическая правда
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