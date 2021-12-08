Украинский спутник улетел в США для запуска из SpaceX

фото: бориспіль

Украинский спутник "Січ-2-30" вылетел из аэропорта "Борисполь" для совместного со SpaceX запуска.

Об этом сообщила пресс-служба "Борисполя".

"Сегодня в 11:27 из Международного аэропорта "Борисполь" вылетел грузовой самолет авиакомпании Turkish Airlines с украинским космическим аппаратом "СИЧ-2-30" на борту", - рассказали в аэропорту.

Спутник изготовлен в Днепре в рамках Национальной космической программы Украины на КБ "Южное".

Самолет со спутником 12 декабря должен прибыть в финальное место назначения - Международный аэропорт Майами. После завершения таможенного оформления он будет доставлен в Космический центр имени Кеннеди для прохождения подготовки к запуску и его стыковки с ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX.

Запуск украинского спутника дистанционного зондирования земли намечен на 10 января 2022 года.

Читайте больше в интервью: Как Украина будет запускать спутники и сколько мы заплатим Илону Маску? Интервью с главой Госкосмоса

Напоминаем:

Ранее Днепровская таможня сообщила, что украинский спутник "Січ-2-30" начал путь в Соединенные Штаты.

Компания SpaceX Илона Маска отложила запуск украинского спутника "Січ 2-30", запланированного на декабрь, на январь.

Общая стоимость запуска украинского спутника "Січ 2-30" компанией Илона Маска SpaceX обойдется Государственному космическому агентству Украины в 1,99 миллиона долларов.

ДП "Конструкторское бюро "Пивденне" им. М.К. Янгеля" заключило контракт с европейской компанией ISILAUNCH (имеет соглашение со SpaceX) по выводу на орбиту космического аппарата "Сич-2-30".

Экономическая правда