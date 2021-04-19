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Стало відомо, скільки заплатить Держкосмос американській SpaceX за запуск українського супутника

Понеділок, 19 квітня 2021, 10:10
 

Загальна вартість запуску українського супутника "Січ 2-30" компанією Ілона Маска SpaceX обійдеться Державному космічному агентству України в 1,99 мільйона доларів.

Про це розповів очільник агентства Володимир Тафтай в інтерв'ю Економічній правді.

"Конструкторське бюро "Південне" провело консультації зі SpaceX, і SpaceX переадресувало своєму підрозділу в Німеччині завдання на адаптацію супутника для запуску. Отже загальна сума контракту на сьогодні становить 1,99 мільйона доларів. Це сума вже з урахуванням всіх технічних питань, пов'язаних з запуском супутника", – розповів Тафтай.

Раніше народний депутат Дмитро Наталуха повідомляв, що ціна контракту становитиме 1 млн доларів. За словами Тафтая, у цій сумі не були враховані додаткові умови.

"Сам по собі супутник не потрапляє в космос. Його потрібно встановити на ракеті, запустити, супутник повинен відокремитися від ракети і полетіти в потрібному напрямку, щоб зайняти потрібну орбіту. Система відділення супутника від ракети (так званий адаптер – ЕП), за допомогою якої супутник кріпиться до ракети і яка забезпечує його відстріл в потрібному напрямку на орбіті, – це теж досить складна річ", – пояснив очільник Держкосмосу.

У контракті за один мільйон доларів не були враховані витрати на створення адаптера та транспортування супутника до точки запуску. Тому ціна в один мільйон доларів є базовою - без урахування всіх цих опцій.

Контракт вже опрацьований, попередні домовленості є. Після виділення коштів Кабінетом міністрів робота буде реалізована.

За словами Тафтая, сам супутник і всі його компоненти вироблені КБ "Південне" й іншими українськими підприємствами.

Детальніше читайте за посиланням: Як Україна буде запускати супутники та скільки ми заплатимо Ілону Маску. Інтерв'ю з головою Держкосмосу

Економічна правда

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космос космічна галузь SpaceX Маск Кабмін

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