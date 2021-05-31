КБ "Південне" уклало контракт щодо виведення на орбіту українського супутника

ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" уклало контракт з європейською компанією ISILAUNCH щодо виведення на орбіту космічного апарату "Січ-2-30".

Про це повідомив у Facebook віце-прем'єр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

"Запуск супутника має відбутися з пускового майданчика компанії SpaceX (США) за допомогою ракетоносія Falcon-9.

Саме ISILAUNCH має відповідну угоду з цієї американською компанією, якою уповноважена на продаж послуг з виведення супутнього корисного навантаження на даному ракетоносію та надання відповідних інжинірингових послуг та матеріальної частини", - написав мынстр.

За його словами, на сьогодні вже здійснений авансовий платіж.

"Запуск космічного апарата планується здійснити в грудні 2021 року (резерв - січень 2022 року). Утім, маю надію, що це станеться саме в рік 30-річчя незалежності України і завдання президента України Володимира Зеленського буде виконане", - додав Уруський.

Міністр зазначив, що зараз КБ "Південне" разом із Національним центром управління та випробувань космічних засобів здійснює всі необхідні роботи з підготовки до запуску КА "СІЧ-2-30" та підготовки наземного сегмента.

"Запуск і подальше використання даного супутника дадуть змогу вирішувати багато актуальних завдань соціально-економічного, екологічного, інформаційного, наукового та освітнього характеру, а також забезпечити реалізацію інтересів держави у сфері національної безпеки та оборони.

Виведення "СІЧ-2-30" є першим кроком на шляху виконання реалізації планів, визначених, зокрема, проєктом загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки, яка передбачає створення вітчизняного космічного угруповання щонайменше із семи супутників", - резюмував Уруський.

Нагадаємо:

Загальна вартість запуску українського супутника "Січ 2-30" компанією Ілона Маска SpaceX обійдеться Державному космічному агентству України в 1,99 мільйона доларів.

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що Україна веде перемовини з компанією SpaceX Ілона Маска для запуску власного супутника "Січ 2-30 (2-1)" у грудні цього року.

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Економічна правда