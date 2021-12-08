Курс валют на 8 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки

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8 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,27 – 27,29 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:10 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 27,25 - 27,27 гривни;

Евро – 30,76 – 30,79 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,20-27,38 гривни. Евро покупают по 30,57 гривни, продают по 30,91 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,26 – 27,32 гривни, евро – 30,69 – 30,80 гривни.

Ранее ЭП рассказывала о причинах ослабления курса: Гривня падает: в чем причины и каким будет курс до конца года

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 8 декабря на уровне 27,33 гривни.

7 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,31 – 27,33 гривни.

7 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,27 – 27,29 гривни.

Экономическая правда