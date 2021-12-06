Сеть АЗС Glusco друга Медведчука сменила владельца

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Компания SNEL Energy Limited, принадлежащая греческому предпринимателю Димитриосу Анифантакису, приобрела 100% акций швейцарской компании Glusco Energy SA, владеющей более 100 автозаправочными станциями и 4 нефтебазами в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Glusco.

Соглашение с Нисаном Моисеевым (его связывают с Виктором Медведчуком, сам Моисеев заявлял, что их связывают "дружеские отношения, а не деловые") заключили в конце октября 2021 года.

Сумма сделки не разглашается.

"Новый владелец сети АЗС Glusco является гражданином Греции и работает в сфере глобальной торговли энергоресурсами уже более 30 лет. Он занимал руководящие должности высшего уровня в таких компаниях как Litasco, BP plc, Cargill SA, Motor Oil Hellas и других", - говорится в сообщении.

В настоящее время Анифантакис является членом Совета директоров Motor Oil Hellas – крупнейшей греческой нефтеперерабатывающей группы, владеющей современным НПЗ и около 1500 АЗС в Греции и за рубежом.

"Кроме того, Димитриос управляет собственным широким портфелем компаний в энергетическом бизнесе и сфере недвижимости как в своей стране, так и за ее пределами", - добавляют в пресс-службе.

Как сообщается на сайте Motor Oil Hellas, Анифантакис (1963 года рождения), в частности, был управляющим директором Litasco SA (2018-2020) и председателем совета директоров Eiger Shipping S.A (2017-2020) - они входят в российскую сеть "Лукойл".

В течение 2004-2011 гг. он был генеральным менеджером BP IST (Москва, Россия), отвечал за коммерческую деятельность BP PLC Group в России и странах бывшего Советского Союза.

В период 1999-2004 гг. был генеральным директором CARGILL PETROLEUM S.A. (Москва, Россия), отвечал за коммерческую деятельность компании в России и странах бывшего Советского Союза.

Пресс-служба Glusco добавляет, что Анифантакис около 30 лет женат на украинке и имеет с ней троих сыновей.

"Я считаю, что у компании отличная инфраструктура и хорошие перспективы развития. Мы планируем провести ее модернизацию в соответствии с международными стандартами.

В фокусе нашего внимания в первую очередь будет поддержание отличного клиентского сервиса и высокого качества нефтепродуктов, а также внедрение европейских инноваций", - цитирует пресс-служба заявление нового владельца.

По данным сервиса YouControl, Анифантакис Димитриос Антониос зарегистрирован в Украине как физическое лицо – предприниматель – он занимается сдачей в аренду собственного недвижимого имущества.

По данным госреестра Минюста, ФЛП Анифантакис Димитриос Антониос имеет контактный номер 4687120.

По данным YouControl, такой же контактный номер был указан у ряда компаний Николая Злочевского, которые прекратили свою деятельность (в частности ООО "КОМПАНИЯ "АГРОСТИЛЬ", ООО "НАФТОГАЗ ГАРАНТ").

Напоминаем:

Издание enkorr со ссылкой на топ-менеджера торговой структуры из Азербайджана сообщило, что новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco станет компания Socar New Energy.

5 июля в комментарии ЭП главный управляющий директор "Глуск Ритейл" Виталий Вандич сообщил, что сейчас переговоры по изменению владельца сети АЗС почти завершились, но не стал называть компанию.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что новым владельцем может стать азербайджанская компания Socar.

Socar опровергла информацию о приобретении сети АЗК Glusco в Украине.

Новым оператором поставок нефтепродуктов "Роснефти" в Украине стала компания SNEL Energy Ltd - это произошло в результате изменения бенефициаров и названия Socar New Energy Limited, которая до недавнего времени была оператором этих поставок.

С апреля компания Proton Energy Group S.A., в которую входит связанная с Виктором Медведчуком сеть Glusco, остановила поставки продукции на украинский рынок – один из крупнейших партнеров компании Wexler уже заявил об остановке поставок российского дизтоплива.

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Экономическая правда