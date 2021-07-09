СМИ: новым владельцем Glusco стала азербайджанская SOCAR, подписали соглашение
Новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco станет компания Socar New Energy Ltd (SNE), зарегистрированная на Кипре, компании подписали соглашение.
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на топ-менеджера торговой структуры из Азербайджана.
"Долго подбирали структуру для этого соглашения, остановились в итоге на Socar New Energy Ltd", - сообщил он. По его словам, соглашение предусматривает выкуп 100% участия в Glusco Energy, о чем вскоре будет запись в регистрационных документах кипрской компании.
В то же время, для начала работы в Украине Socar New Energy должна теперь получить разрешение Антимонопольного комитета Украины. Согласно европейскому законодательству, Socar также нужно формально получить одобрение антимонопольных органов Грузии, Турции и еще нескольких стран, где Socar ведет деятельность.
"Заявление в Антимонопольный комитет Украины должно быть подано в течение ближайших десяти дней, во второй декаде июля", - рассказал собеседник издания.
Напоминаем:
5 июля в комментарии ЭП главный управляющий директор "Глуск Ритейл" Виталий Вандич сообщил, что сейчас переговоры по изменению владельца сети АЗС почти завершились, но не стал называть компанию.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что новым владельцем может стать азербайджанская компания Socar.
З квітня компанія Proton Energy Group S.A., до якої входить пов’язана з Віктором Медведчуком мережа Glusco, зупинила поставки продукції на український ринок – один з найбільших партнерів компанії, Wexler, вже заявив про зупинку постачання російського дизпалива.
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