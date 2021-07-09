СМИ: новым владельцем Glusco стала азербайджанская SOCAR, подписали соглашение

KURT WYSS/FLICKR

Новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco станет компания Socar New Energy Ltd (SNE), зарегистрированная на Кипре, компании подписали соглашение.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на топ-менеджера торговой структуры из Азербайджана.

"Долго подбирали структуру для этого соглашения, остановились в итоге на Socar New Energy Ltd", - сообщил он. По его словам, соглашение предусматривает выкуп 100% участия в Glusco Energy, о чем вскоре будет запись в регистрационных документах кипрской компании.

В то же время, для начала работы в Украине Socar New Energy должна теперь получить разрешение Антимонопольного комитета Украины. Согласно европейскому законодательству, Socar также нужно формально получить одобрение антимонопольных органов Грузии, Турции и еще нескольких стран, где Socar ведет деятельность.

"Заявление в Антимонопольный комитет Украины должно быть подано в течение ближайших десяти дней, во второй декаде июля", - рассказал собеседник издания.

Напоминаем:

5 июля в комментарии ЭП главный управляющий директор "Глуск Ритейл" Виталий Вандич сообщил, что сейчас переговоры по изменению владельца сети АЗС почти завершились, но не стал называть компанию.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что новым владельцем может стать азербайджанская компания Socar.

З квітня компанія Proton Energy Group S.A., до якої входить пов’язана з Віктором Медведчуком мережа Glusco, зупинила поставки продукції на український ринок – один з найбільших партнерів компанії, Wexler, вже заявив про зупинку постачання російського дизпалива.

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