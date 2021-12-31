Частных газодобытчиков обязали продавать 20% газа на бирже

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Кабмин обязал частные газодобывающие компании до 30 апреля 2022 года продавать 20% объемов газа собственной добычи на товарной бирже "Украинская энергетическая биржа".

Об этом говорится в постановлении №1433 от 30 декабря, которое опубликовали на Правительственном портале.

Так, 20% объема добытого частникам газа внесли в список видов продукции, торговля которыми осуществляется исключительно на организованных товарных рынках.

Указанное требование не распространяется на государственный "Нефтегаз Украины" и его дочерние компании.

Напоминаем:

Кабинет министров ограничил наценку при поставке природного газа производителям продуктов питания, которые имеют существенную социальную значимость.

Кабмин добавил в перечень продуктов, подорожание которых должны заранее декларировать субъекты хозяйствования, батон и подсолнечное масло. Также правительство ограничило наценку на хлеб ржано-пшеничный и батон в 10%.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров разрабатывает механизмы поддержки хлебопекарей и производителей других социальных пищевых товаров из-за роста цен на газ.

Предприятия кондитерской отрасли вынуждены приостанавливать производство части ассортимента продукции из-за рекордного роста цен на газ.

Ассоциации хлебопекарной отрасли обратились к президенту Владимиру Зеленскому и Кабмину с просьбой обеспечить "льготный" газ для стабильности производства.

Компания "Молочный альянс" заявил, что считает нецелесообразной производственную деятельность молочной отрасли из-за роста цен на энергоносители.

За неделю цена газа на украинской бирже снизилась почти на 11% – с 54,3 тыс грн до 48 тысяч гривень.

Экономическая правда