УЗ сократила убыток до полмиллиарда

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Укрзализныця в сентябре заработала 321,9 млрд грн, чем сократила свой убыток с начала года до полмиллиарда.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Таким образом, за январь - сентябрь 2021 года Укрзализныця получила 468,8 млн грн убытков. Это в 3,6 раза меньше, чем в первом квартале в этом году и в три раза меньше первого полугодия.

В УЗ говорят, что компания вышла на прибыль благодаря оживлению работы грузовой вертикали и увеличению объемов перевозок. Так, прибыль от грузовых перевозок с января составила более 8,7 млрд грн. Остальные доходов получили от другой операционной деятельности.

Традиционно получен убыток от пассажирских перевозок - более 10,1 млн грн.

Отмечается, что по мнению специалистов финансовой вертикали при стабильной экономики и устойчивому курсу 2021 год УЗ закончит прибыльной.

Кроме того, компания планирует получать дополнительные поступления от реализации непрофильных активов и уменьшения затрат на электроэнергию. Также, в сентябре УЗ зафиксировала рекордную среднесуточную нагрузку за 5 лет.

Напоминаем:

По итогам апреля 2021 года "Укрзализныця" получила 35 млн грн прибыли - это первый положительный финансовый результат после последних 12 месяцев убыточных показателей.

Укрзализныця получила 12 млрд убытка в 2020 году.

Экономическая правда